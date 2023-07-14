В Иране демонстративно сожгли флаг ИРИ

В Иране молодой человек, недовольный режимом мулл, сжег государственный флаг исламской республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

При этом он скандировал "Женщина, жизнь, свобода".

Свой поступок иранец назвал актом возмездия за демонстрантов, убитых правящим режимом во время протестов.

Он также отметил, что ничего не боится. Молодой человек подчеркнул, что преступный режим безразличен к истории, культуре и этническому составу иранского народа, а потому должен, как и его флаг, сгореть в огне людского гнева.