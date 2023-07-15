Шеф Airbus Defence усомнился в перспективах общеевропейской обороны

Разговоры лидеров стран Евросоюза о намерении развивать общеевропейскую оборону не следует воспринимать всерьез, поскольку страны сообщества реализуют полномочия в этой сфере в пользу национальных концернов, и требуемых масштабов выпуска военной продукции не достигается.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил генеральный директор военно-технического подразделения европейского авиастроительного консорциума Airbus Defence and Space Михаэль Шёлльхорн в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в пятницу.

"Разговоры политиков и амбициозные планы в направлении [развития общей] европейской обороны не реализуются <...>, это пустословие", - приводит издание его слова. Страны ЕС все еще "определяют приоритеты оборонных закупок на национальном уровне, отдавая предпочтение национальным концернам". Это приводит к тому, что сообщество в целом не может наращивать уровень выпуска военной продукции до требуемых сегодня масштабов, поскольку средства для финансирования оборонной промышленности "распыляются на слишком большое количество систем". В то же время США "раскрутили маховик военной промышленности", сделав "ее [непосредственной] частью системы [национальной] обороны", отметил глава компании.

В ЕС в последние годы на высоком уровне периодически говорят о необходимости создания общеевропейской армии и выводу оборонной промышленности стран сообщества на наднациональный уровень. Лидер ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер заявил в марте о необходимости нарастить инвестиции в разработку общеевропейской системы ПРО и перейти на совместные закупки военной техники. Ранее в январе он призвал к переводу экономики ЕС на военные рельсы на фоне интенсификации поставок западными странами вооружений на Украину. О поддержке идеи создания общеевропейской армии неоднократно заявлял и президент Франции Эмманюэль Макрон.