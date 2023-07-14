Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение действующего главы государства Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Day.Az.
"Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация - это подталкивать нас к третьей мировой войне", - обвинил Трамп политика.
Американский экс-президент добавил, что "безрассудная эскалация" конфликта в Украине двигает вооруженные силы США к грани катастрофы. По его мнению, решение отправить военных в Европу ставит под угрозу границы США.
"Когда меня переизберут, это займет 24 часа. Этот конфликт должен закончиться. Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир", - заключил Трамп.
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