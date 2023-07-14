https://news.day.az/world/1581369.html Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию
Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию
Президент РФ Владимир Путин совершит визит в Анкару в августе текущего года.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Говоря о вопросе продления "зерновой сделки", Эрдоган отметил, что Анкара и Москва придерживаются единого мнения в данном контексте.
Президент Турции также отметил, что на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом предложил в качестве основных тем в беседе с ним преодолеть вопросы, связанные с Западной Тракьей и местными муфтиями.
Он подчеркнул, что Анкара и Афины желают двигаться в позитивном направлении в своих взаимоотношениях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре