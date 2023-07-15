Иранский вопрос стал предметом спора в США

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол потребовал от американского госсекретаря Энтони Блинкена провести закрытый брифинг в связи с временным отстранением спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли и возможным нарушением им режима секретности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно имеющейся информации, в отношении спецпредставителя США по Ирану ведется расследование ФБР. Несмотря на всю серьезность ситуации, Госдепартамент не смог предоставить комитету какой-либо содержательной информации в своем письме от 11 июля. Это недопустимо", - говорится в письме, которое Маккол направил Блинкену в пятницу.

Законодатель рассчитывает, что брифинг пройдет не позднее 26 июля. Как подчеркнул Маккол, его беспокоит, что Госдепартамент "утаивает от Конгресса даже самые базовые детали дела" Мэлли, которому отводилась "крайне важная роль" и который имел доступ к секретной информации.

Ранее мы писали о том, что ФБР расследует нарушение секретности в иранском вопросе.