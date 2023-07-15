Парламент Турции ускорит рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции не уйдет в отпуск на фоне возможного рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный вестник Resmi Gazete.

Турция пока не одобрила членство Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил ранее представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

"На заседании генеральной ассамблеи парламента принято решение о том, что комиссия по иностранным делам может продолжать работу во время отпуска депутатов и перерывов в работе парламента", - указывается в газете.

Президент Турции Тайип Эрдоган 10 июля накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз.

Ранее мы писали о том, что в Турции рекомендуют Швеции не радоваться преждевременно.