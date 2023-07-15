Французы сожгли сотни автомобилей в день национального праздника

Французская полиция в день Национального праздника 14 июля и в ночь на 15 июля задержала 96 человек, было зафиксировано 255 поджогов автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что семь полицейских пострадали, был также зафиксирован 51 случай применения фейерверков против стражей порядка.

При этом подчеркивается, что мероприятия в рамках Национального праздника прошли значительно спокойней, чем в 2022 году, когда было сожжено 423 автомобиля, ранен 21 полицейский и зафиксировано 333 случая использования пиротехники против сотрудников правоохранительных органов.

Умеренный характер мероприятий подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. "По всей Франции прошли народные гуляния, концерты и фейерверки, причем по сравнению с 2022 годом ущерб значительно снизился. Мы обязаны этим нашим силам правопорядка, их присутствию и многочисленным профилактическим проверкам. Большое им спасибо", - написал он на своей странице в Twitter.

Торжества по случаю Национального праздника 14 июля во Франции в этом году прошли при беспрецедентных мерах безопасности. К охране порядка было привлечено в общей сложности 130 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, для пресечения возможных волнений были мобилизованы части спецназначения, бронегруппа национальной жандармерии, а также вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Усиленные меры безопасности действовали в течение пятницы и последующей ночи.

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