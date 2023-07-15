В Южной Корее растет число погибших из-за ливней

Минимум семь человек погибли, трое пропали без вести, также есть пострадавшие из-за ливней в Южной Корее. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Yonhup.

По данным агентства, люди погибли при обрушении зданий и из-за оползней. Одного пострадавшего госпитализировали с остановкой сердца при сходе другого оползня.

"Есть опасения, что число жертв возрастет, поскольку правительственные учреждения оценивают ущерб, о котором сообщается по всей стране", - говорится в материале.

Уточняется, что из-за непогоды в стране приостановили железнодорожное сообщение. Более 97 дорог закрыты. Около 8,3 тысячи домов остаются без электричества. Эвакуированы свыше 9 тысяч человек.