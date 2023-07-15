Названы условия продления зерновой сделки

Продление зерновой сделки возможно при одобрении Москвой предложений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые содержатся в его письме президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает Day.Az, об этом рассказал дипломатический источник в Турции, пишет ТАСС.

Эксперт назвал условие для пролонгации. Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей. "Произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми", - допустил специалист.

Источник указал, что турецкие Минобороны, МИД активно работают над тем, чтобы продление зерновой сделки стало возможным. Дипломат добавил, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, будут обсуждать эту тему. По итогам беседы ситуация полностью прояснится, считает источник.

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