Началась встреча между Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном

В Брюсселе началась встреча между президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на странице премьер-министра Армении в социальных сетях.