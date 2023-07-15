https://news.day.az/world/1581472.html Началась встреча между Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном
Началась встреча между Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном
В Брюсселе началась встреча между президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на странице премьер-министра Армении в социальных сетях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре