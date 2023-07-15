Увеличилось количество заболевших обезьяньей оспой

Число заразившихся болезнью mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) в мире превысило с начала 2022 года 88 тыс., умерли 149 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовала в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 года по 11 июля 2023-го в ВОЗ из 112 стран поступили сообщения о 88 288 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 149 смертей", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ. С 24 июня, когда был опубликован предыдущий бюллетень по mpox, в мире зарегистрировано 316 новых случаев заражения.

За неделю с 3 по 9 июля число случаев заболевания увеличилось на 9,2% по сравнению с предшествующей неделей. В Западно-Тихоокеанском регионе за 21 день заразились 92 человека, в Америке - 88, в Африке и Юго-Восточной Азии - по 35.

По состоянию на 11 июля больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 324). Далее в первой десятке идут Бразилия (10 961), Испания (7 559), Франция (4 147), Колумбия (4 090), Мексика (4 031), Перу (3 812), Великобритания (3 761), Германия (3 691) и Канада (1 496). Всего на эти страны приходится почти 84% заболевших. Подавляющее большинство заразившихся (96,2%) - это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.