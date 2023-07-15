ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Федеральная служба безопасности предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак, которые готовились по заданию СБУ. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ФСБ уточнили, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", которые следили за своими объектами по адресам работы и проживания.

"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство", - отметили в спецслужбе.