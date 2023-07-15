Пекин потребовал от ЕС прояснить свою позицию по Китаю

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И встретится с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Как отметили в МИД КНР, во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ван И заявил, что между Китаем и ЕС нет конфликта фундаментальных интересов, мы оба выступаем за мультилатерализм, поддерживаем многополярность мира и демократизацию международных отношений, поддерживаем международную систему, ядром которой является ООН. В этом году исполняется 20 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС, которое имеет большое значение для наследия прошлого и открытия будущего", - говорится в сообщении.

На встрече с Боррелем Ван И также добавил, что укрепления взаимодействия между Китаем и ЕС отвечает интересам обеих сторон. Он отдельно призвал Брюссель прояснить позицию стратегического партнерства с Пекином и способствовать развитию сотрудничества без колебаний.

"Боррель сказал, что Китай является прежде всего важным партнером ЕС, и это позиционирование очень четкое и определенное. ЕС твердо придерживается политики одного Китая <...> "Развязка" Европы и Китая нереальна и невозможна", - подчеркивается в тексте.