Армения отстает от стандартов прозрачности горнодобывающих отраслей

Армянская горнодобывающая промышленность отстает от Стандартов Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО).

Как передает в субботу Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на аналитическом портале The Caspian Post.

"Еще в 2015 году предыдущее правительство Армении взяло на себя обязательство соответствовать ИПДО, чтобы привести страну к международным стандартам с точки зрения этики, честности, открытых данных и участия гражданского общества. Однако, согласно отчету Всемирного банка, первоначальным шагам не хватало содержательности", - говорится в статье.

Как отмечает автор, в 2018 году, когда армянские власти начали делать первые шаги к преобразованию отрасли, эти действия оказались весьма сомнительными.

"В 2018 году в рамках инициативы были начаты тщательные проверки, и некоторые шахты - в частности, медный рудник Личк на юге - закрылись вместо того, чтобы подвергнуться полномасштабным проверкам. В феврале 2018 года работа крупного медно-молибденового рудника близ Техута в провинции Лори была временно приостановлена из-за утечки из хвостохранилища в реку Шнох. В апреле того же года крупный медеплавильный завод той же компании в Алаверди был оштрафован за чрезмерные выбросы диоксида серы. Изначально не имея возможности или желания модернизировать устаревшее оборудование, производство меди в армянском "медном городе" было остановлено и возобновилось только в 2022 году", - добавил автор.

В статье подчеркивается, что шахта Техут вновь открылась в 2019 году с укреплением хвостохранилища и проектом по лесовосстановлению, однако позже было установлено, что проект был частично мошенническим, в то же время, планируется, что с июня 2023 года добыча будет расширена после прохождения оценки воздействия на окружающую среду.

Напомним, что азербайджанские экологи направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран и содержится призыв к Армении немедленно прекратить деятельность представляющих угрозу предприятий.

Было заявлено, что строительство нового металлургического завода в Араздеяне (Ерасх), который сооружается вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций, должно быть остановлено. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого металлургического завода на местную экосистему может быть огромным. Сброс отходов в Араз означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Загрязнение питьевой воды также может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. Это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении.