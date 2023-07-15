Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста на севере Сирии

В ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Мюнбич на севере Сирии нейтрализован член террористической организации PПK Хейсем Джума, передает Day.Az.

Ликвидированный боевик, известный под кодовым позывным Хейсем Абу Дахам, входил в число организаторов кровавого теракта в сирийском Африне в апреле 2020 года. Тогда в результате подрыва автоцистерны с топливом на рынке в центре Африна погибли 40 мирных жителей, еще 47 получили ранения. Среди жертв теракта - 11 детей.

По данным источников в силах безопасности, Хейсем Джума отвечал за подрывную деятельность PПK в районе проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране РПК действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).