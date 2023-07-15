Британский министр обороны хочет уйти из политики

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Times заявил, что покинет свой пост этой осенью и уйдет из политики. Ранее издание сообщало, что глава ведомства может уйти в отставку в 2023 году, передает Day.Az.

Отмечается, что Уоллес, несмотря на разговоры о возможной отставке, остается сторонником действующего британского премьер-министра Риши Сунака.

На пост Уоллеса могут претендовать замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян, заместитель главы Минфина по экономическим вопросам Джон Глен и замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат.

Уоллес провел на своем посту четыре года.