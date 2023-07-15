Стрельба в США

Как минимум четыре человека погибли при стрельбе в американском городе Хэмптон в штате Джорджия,

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местные власти.

Как заявили местные правоохранители, городе произошел "инцидент с интенсивной стрельбой". Почему, еще неизвестно.

При этом стрелок сумел скрыться, его поисками сейчас активно занимаются стражи порядка. Полиция и бюро расследований штата начали изучать все детали произошедшего.