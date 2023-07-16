150 тысяч жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста

Около 150 тысяч человек собрались в центре Тель-Авива на акцию протеста против продвижения судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel.

Как указывают журналисты, тысячи израильтян вышли на митинги в других крупных городах страны. В частности, в Герцлии и Хайфе демонстранты перекрыли дороги. Кроме того, в Бат-Яме двое участников акции были допрошены по подозрению в нарушении общественного порядка.

Реформа Нетаньяху подразумевает значительное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. В марте политик объявил, что увольняет министра обороны Израиля Йоава Галанта. Это случилось после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны.