Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству

Великобритания стала участницей Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, его заявление опубликовано на сайте правительства страны,

передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Хопкинс назвал это событие отличной новостью для региона и отметил, что участие Великобритании в ВПСТТП "расширит экономические возможности региона для дальнейшего роста и развития".

Присутствие Великобритании в объединении укрепит основанную на правилах торговую систему в регионе, обеспечит большую определенность и укрепит региональные цепочки поставок для торговли", считает министр роста торговли и экспорта Новой Зеландии Демиен О'Коннор.

По его словам, такие новые партнеры повышают ценность соглашения ВПСТТП и демонстрируют неизменную важность организации.

О достижении договоренности о присоединении королевства к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве в марте 2023 года сообщал британский премьер-министр Риши Сунак.

Участниками Транстихоокеанского партнерства являются Австралия, Новая Зеландия, Канада, Бруней (все четыре страны - часть Британского Содружества наций), Вьетнам, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур, Чили и Япония.