Пакистан осудил власти Швеции за разрешение сжигать священные книги

Министерство иностранных дел Пакистана раскритиковало шведские власти за разрешение сжечь Тору и Библию в субботу, 15 июля, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы под видом свободы слова и мнений", - указано в сообщении МИД Пакистана.

Конфликт вокруг сожжения священных книг начался с Корана - наиболее известной стала акция в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь и поджег ее. При этом за акцией наблюдали около 200 человек. Акцию охраняли сотрудники полиции.

Ранее у посольства Израиля в Швеции провели акцию, символизирующую свободу слова, однако сожжение Торы и Библии, на что было дано согласие полиции, не состоялось.

Организатор мероприятия открыл свою сумку и вытащил из нее зажигалку. Он обратился к журналистам и сказал по-шведски: "Я - мусульманин и ничего сжигать не буду". Затем мужчина бросил зажигалку на землю.