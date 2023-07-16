На Тайване во время ярмарки произошел сильный взрыв -есть раненые
Сильный взрыв произошел в ночь на воскресенье на храмовой ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня.
Как сообщает Day.Az, по информации газеты "Цзыю шибао", по меньшей мере 17 человек получили ранения.
По данным издания, в этот момент на ярмарке находились около 20 тыс. человек. По версии очевидцев, взрыв произошел в горе мусора возле сцены. Организаторы ярмарки указали, что там хранились фейерверки.
В то же время телеканал "Саньли" утверждает, что причиной ЧП стал взрыв одного из электрогенераторов. По его данным, по меньшей мере двое пострадавших получили серьезные травмы. В общей сложности медики госпитализировали 17 человек, среди них трое детей.
Полиция устанавливает причины взрыва.
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