https://news.day.az/world/1581618.html Мощное землетрясение в Америке
Мощное землетрясение в Америке
В Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,4.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 97 километрах к югу от города Санд-Пойнт. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
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