Мощное землетрясение в Америке

В Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 97 километрах к югу от города Санд-Пойнт. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.