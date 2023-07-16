https://news.day.az/world/1581626.html Лесные пожары бушуют на Канарах
Лесные пожары бушуют на Канарах
Более 4 тыс. человек были эвакуированы на испанских Канарских островах из-за лесного пожара. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.
Возгорание возникло в районе населенного пункта Пунтагорда на острове Пальма в ночь на субботу. Пока пожар, охвативший около 4,6 тыс. га леса, не удалось взять под контроль.
К настоящему моменту огонь уничтожил 12 домов. В борьбе с пожаром задействована воздушная техника.
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