Карл III недоволен, что платит сыну за аренду дома в Уэльсе

Король Карл III обиделся на своего сына, принца Уильяма, после того как ему пришлось заплатить за проживание в семейном доме отдыха в Уэльсе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Mail on Sunday.

41-летний принц Уэльский планирует сдавать в аренду коттедж, который король приобрел в 2007 году за $1,5 млн. Карл III занялся ремонтом здания под контролем архитектора Крейга Гамильтона и при участии королевы Камиллы и ее сестры-дизайнера Аннабель Эллиот.

После смерти королевы Елизаветы II в прошлом году принц Уильям взял на себя управление поместьем Llwynywermod, расположенным в национальном парке Брекон Биконс, и теперь он хочет сдавать его в аренду. Король же останавливался в особняке на неделю или две каждое лето.

"Король был очень недоволен, но такова была договоренность. Это означает, что он может продолжать оставаться там, но будет платить арендную плату герцогству, а в остальное время дом будет сдаваться в аренду", - сообщил анонимный источник британскому изданию.

Дом предположительно будет сдаваться в аренду для всех желающих после сентября.