Отдых может стать последним: акулы-людоеды все чаще кошмарят туристов

Настоящий Армагеддон могут устроить акулы. Этих хищников всё чаще замечают в местах, куда они раньше никогда не заплывали, например, на мелководье возле пляжей. Власти многих стран настолько обеспокоены количеством нападений акул-людоедов на людей, что экстренно вводят новые меры предосторожности. Как передает Day.Az, в чем причина такого явления и что делается для безопасности отдыхающих - в материале РЕН-ТВ.

Береговая охрана Нью-Йорка теперь патрулирует воду ещё и с воздуха. В небе - под сотню дронов. Задача спасателей -отслеживать передвижения акул. Побережье Лонг-Айленда превратилось в кишащую хищниками бухту.

Этой семье повезло, они заметили стремительно приближающийся плавник и успели выбежать. Сезон может стать для вас последним, предупреждают местные власти. Сейчас пляжи Штата переведены в режим повышенной готовности. Как минимум полсотни акул вышли за пределы своей привычной территории обитания. Этим летом число нападений уже превысило два десятка случаев.

"Здесь обитают песчаные акулы, у них очень острые зубы, поэтому их укусы - безумно болезненные", - говорит региональный директор парков Нью-Йорка Джордж Горман.

Один из последних случаев - нападение на 15 летнего подростка. По словам очевидцев, это была гигантская, не меньше трех с половиной метров, тигровая акула.

"Я просто лежал на доске, когда почувствовал сильный укус, боль была такая будто я попал в медвежий капкан", - отметил пострадавший Питер Банкулли.

А на противоположной стороне континента - западное побережье. И здесь в водах Тихого океана обитают хищники куда опаснее.

Местные сёрферы говорят, что никогда ранее большие белые акулы не заплывали так близко к берегу. Популярный у дайверов маршрут, теперь считается смертельно опасным. Во время последнего нападения, жертву удалось отбить береговой охране.

Панические настроения подогревают и репортёры. Тележурналисты тут же заговорили, местные пляжи терроризирует стая акул-людоедов.

Одна из возможных причин нашествия хищников - как ни странно - последствия работы эко-активистов. Не так давно департамент охраны окружающей среды сократил коммерческий отлов мелких видов рыб. Так называемой рыбы-приманки теперь так много, что косяки собирают вокруг себя сразу все виды акул.

"Акулы были здесь всегда, и рыба-приманка была, но не в таком количестве, как раньше. Когда акулы преследуют рыбу-приманку, они заходят на мелководье. Мелководье - это пляжи. Поэтому они приплывают к воде, где купаются люди", - говорит вице-президент ассоциации дайверов Лонг-Айленда Барри Липски.

Именно по этой причине, в этом году, несмотря на смертельные случаи нападения на отдыхающих, египетские курорты отказались от защитных сеток вдоль береговой линии. Сеть слишком быстро обрастает водорослями и собирает вокруг себя сельдь, а значит и акул. Активизировались они и в Европе. Предупреждения уже выпустили на пляжах Англии и курортной Испании.