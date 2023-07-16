https://news.day.az/world/1581646.html ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Сирии
Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Турции.
В министерстве сообщили, что террористы готовили атаку в районе проведения операции "Источник мира".
"Турецкие вооруженные силы нейтрализовали двух террористов РПК/YPG, которые готовились к атаке в районе проведения операции "Источник мира" на севере Сирии", - говорится в сообщении минобороны.
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