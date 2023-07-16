ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Турции.

В министерстве сообщили, что террористы готовили атаку в районе проведения операции "Источник мира".

"Турецкие вооруженные силы нейтрализовали двух террористов РПК/YPG, которые готовились к атаке в районе проведения операции "Источник мира" на севере Сирии", - говорится в сообщении минобороны.