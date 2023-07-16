Сердар Бердымухамедов освободил от должности посла Туркменистана в Узбекистане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны, передает в воскресенье Day.Az.

Так, Бердымухамедов освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Республике Узбекистан (город Ташкент) Маммедова Язгулы Овезгылыджовича.

Маммедов осбовобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Также Сердар Бердымухамедов освободил от должности посла Туркменистана в Таджикистане.