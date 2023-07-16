https://news.day.az/world/1581648.html Сердар Бердымухамедов освободил от должности посла Туркменистана в Узбекистане
Сердар Бердымухамедов освободил от должности посла Туркменистана в Узбекистане
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны, передает в воскресенье Day.Az.
Так, Бердымухамедов освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Республике Узбекистан (город Ташкент) Маммедова Язгулы Овезгылыджовича.
Маммедов осбовобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Также Сердар Бердымухамедов освободил от должности посла Туркменистана в Таджикистане.
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