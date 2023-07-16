Турецкие спецназовцы ликвидировали особо опасных террористов РПК

Турецкие спецназовцы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РПК Билала Оната, а также Мазлума Йылмаза.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, с помощью БПЛА в районе Авашин было обнаружено местоположение террористов. Террористы были нейтрализованы с ходе операции. Операция проводилась при поддержке с воздуха.

Среди ликвидированных были также особо опасные террористы Билал Онат под кодовым именем "Деврим Гарзан", и Мазлум Йылмаз под кодовым именем "Сидар Амад".

Отмечается, что Онат был одним из ответственных за деятельность террористов РПК в районе Авашин на севере Ирака.