https://news.day.az/world/1581670.html В Хатае начался лесной пожар, жителей эвакуируют
В Хатае начался лесной пожар, жителей эвакуируют
В районе Белен турецкой провинции Хатай начался лесной пожар.
Как передает в воскресенье Day.Az, в связи с пожаром жители района, чьи дома расположены близко к территории пожара, были эвакуированы.
К тушению пожара привлечены девять самолетов и 21 вертолет.
Причина возникновения пожара пока неизвестна.
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