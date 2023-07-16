В Хатае начался лесной пожар, жителей эвакуируют

В районе Белен турецкой провинции Хатай начался лесной пожар.

Как передает в воскресенье Day.Az, в связи с пожаром жители района, чьи дома расположены близко к территории пожара, были эвакуированы.

К тушению пожара привлечены девять самолетов и 21 вертолет.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.