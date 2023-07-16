https://news.day.az/world/1581671.html 15 человек пострадали в результате ДТП в Турции
15 человек пострадали в результате ДТП в Турции
15 человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с фургоном, перевозящим рабочих, в турецком городе Дюздже.
Как передает Day.Az, на место происшествия были привлечены бригады скорой помощи и полиция.
Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
О причинах ДТП не сообщается.
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