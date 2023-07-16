15 человек пострадали в результате ДТП в Турции

15 человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с фургоном, перевозящим рабочих, в турецком городе Дюздже.

Как передает Day.Az, на место происшествия были привлечены бригады скорой помощи и полиция.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

О причинах ДТП не сообщается.