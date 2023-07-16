Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный памяти Берлускони
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена памяти экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Day.Az представляет вниманию читателей полную видеозапись передачи.