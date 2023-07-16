В Бангладеш госпитализированы тысячи человек с лихорадкой денге

Более 11 тыс. пациентов с лихорадкой денге были госпитализированы в Бангладеш в первой половине июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Синьхуа", об этом свидетельствуют данные Генерального директората служб здравоохранения /DGHS/ страны.

По статистике DGHS, в субботу в стране наблюдался самый высокий всплеск заболеваемости -- было зарегистрировано 1623 новых случая инфицирования и семь смертей.

Этот суточный прирост является самым высоким с января этого года, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 19454, а число погибших -- 100.

По состоянию на 08:00 утра субботы по местному времени в этом месяце было зарегистрировано 11476 новых случаев заболевания лихорадкой денге, а число погибших от инфекции достигло 54 человек, что указывает на стремительный всплеск заболевания, переносимого комарами, в Бангладеш.