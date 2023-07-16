СБ ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, посвященное ситуации в Украине, в котором примут участие главы внешнеполитических ведомств нескольких стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве (23:00 по Баку) в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в совете. На него западники планируют подтянуть "тяжелую артиллерию" в лице ряда министров иностранных дел", - написал он в Telegram-канале.

По мнению Полянского, западные государства постараются сделать из заседания "максимально громкое антироссийское шоу". "Нам тоже есть, что сказать", - добавил он.

В понедельник заканчивается срок действия черноморской зерновой инициативы. Президент РФ Владимир Путин заявил в субботу, что обязательства по устранению препятствий на пути экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены, а основная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не реализована.