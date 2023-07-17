Трамп считает Байдена неспособным управлять США

Президент США Джо Байден не способен управлять страной в текущих условиях и при тех проблемах, которые переживают Соединенные Штаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

"Есть лидеры, которые находятся на высоте на своем посту, это умные люди, в том числе и президент Франции [Эмманюэль] Макрон. Я могу составить целый список людей, в нем будет [президент России Владимир] Путин", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News.

"У нас же [на посту президента] находится человек, который понятия не имеет, что происходит", - добавил бывший глава Белого дома, охарактеризовав действующего главу американской администрации как "некомпетентного человека".

Трамп добавил, что если бы он оставался на посту президента США, то смог бы избежать как внутренних, так и внешнеполитических проблем для Соединенных Штатов. По его мнению, США сейчас переживают "самое опасное время в своей истории".