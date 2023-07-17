https://news.day.az/world/1581692.html В Турцию будет привлечено больше капитала
В Турцию будет привлечено больше капитала
В Турцию будет привлечено больше капитала. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, передает Day.Az.
"Мы поставим новые цели на ближайшие 3 года. Враг экономики - это неопределенность. Наши самые большие ожидания от среднесрочной программы - это снижение неопределенности и создание предсказуемых рамок для инвесторов", - сказал Йылмаз.
Он отметил, что дополнительные расходы только на ликвидацию последствий землетрясения составляют 762 млрд. лир.
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