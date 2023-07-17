В Турцию будет привлечено больше капитала. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, передает Day.Az.

"Мы поставим новые цели на ближайшие 3 года. Враг экономики - это неопределенность. Наши самые большие ожидания от среднесрочной программы - это снижение неопределенности и создание предсказуемых рамок для инвесторов", - сказал Йылмаз.

Он отметил, что дополнительные расходы только на ликвидацию последствий землетрясения составляют 762 млрд. лир.