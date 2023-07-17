Жителей египетской деревни массово поразило неизвестное заболевание

Симптомы неустановленного заболевания выявлены у группы жителей египетской деревни Эль-Аликат, относящейся к провинции Кена, расположенной к югу от Каира.

Как сообщил в воскресенье Минздрав Египта, заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора, у пациентов были взяты анализы", - говорится в распространенном на официальной странице ведомства в Facebook заявлении. Как уточняет Минздрав, госпитализация ни в одном из случаев не понадобилась.

По информации газеты Al-Ahram, власти направили в населенный пункт около 50 машин с медиками, были взяты пробы питьевой воды.

По разным данным, которые приводят местные издания, на симптомы неустановленной болезни жалуются от 200 до 1 тыс. жителей деревни.