https://news.day.az/world/1581698.html ЧП на Крымском мосту - ВИДЕО
ЧП на Крымском мосту - ВИДЕО
На Крымском мосту остановили движение транспорта из Краснодарского края из-за ЧП.
Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края", - сообщается в telegram-каналах.
На месте чрезвычайного происшествия находится полиция. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, а также в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
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