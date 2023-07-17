ЧП на Крымском мосту

На Крымском мосту остановили движение транспорта из Краснодарского края из-за ЧП.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края", - сообщается в telegram-каналах.

На месте чрезвычайного происшествия находится полиция. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, а также в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.