Во Франции резко упали в цене замки

Во Франции за год замки подешевели на 20-25 процентов. Об этом сообщает газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что резкое падение цен на старинные усадьбы и резиденции вызвано кризисом на рынке недвижимости. Также объекты традиционного сегмента недвижимости подешевели на 5-10 процентов.

Уточняется, что группа Mercure продала в прошлом году более сотни замков по средней цене 880 тысяч евро. Из 40 тысяч французских замков на данный момент продается около 3 процентов.

"Некоторые владельцы считали, что, как и недвижимость, расположенная у моря или исключительная недвижимость в городе, замки будут следовать инфляционной тенденции. Это нужно для того, чтобы забыть о том, что рынок замков менее ликвиден", - рассказал президент группы Mercure Оливье де Шабо-Трамекур.