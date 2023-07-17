ЕС не делает шаги навстречу Турции

Евросоюз не скрывает того, что не намерен предпринимать какие-либо шаги по продвижению процесса по членству Турции, сейчас все зависит от дальнейших шагов Анкары.

Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник газета Hürriyet.

"Хотя Турция продолжает заявлять, что членство в ЕС является стратегической целью, этот процесс застопорился на долгие годы, и даже переговоры фактически остановились. ЕС не намерен предпринимать какие-либо шаги в этом направлении в нынешних условиях и не скрывает этого факта. Именно дальнейшие шаги Турции могут подтолкнуть Брюссель к достижению прогресса", - говорится в публикации.

Отмечается, что послания Анкары в преддверии Вильнюсского саммита НАТО активизировали дискуссию об оживлении отношений между Турцией и ЕС, в которых уже давно не было никаких существенных сдвигов.

"Первые сигналы о том, в каком направлении будет развиваться эта дискуссия, будут даны на встрече министров иностранных дел стран ЕС в четверг", - отмечает газета.

Ранее мы писали о том, что парламент Турции ускорит рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО.