Франция сократит государственные расходы

В связи с остановкой действия тарифных щитов на энергию во Франции в 2024 году впервые планируется сокращение государственных расходов. Об этом, ссылаясь на предварительный документ министерства экономики и финансов, сообщает агентство France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, выделенные в 2024 году для различных государственных задач ассигнования составляют 356 млрд евро. Это на 4,8 млрд евро меньше, чем в 2023 году. Уменьшение объясняется постепенным прекращением действия тарифных щитов на электричество и газ.