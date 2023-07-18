Крупнейшей экономике Европе предрекли судоходный коллапс

В настоящее время риски стабильно низкого маловодья самой важной транспортной артерии Европы - реки Рейн - оказались самыми высокими с октября 2018 года, когда уровень воды в некоторых участках опустился до 25 сантиметров. Постепенное обмеление может спровоцировать резкое снижение загруженности судов, что приведет к негативным последствиям для торговли и логистики Германии, экономику которой считают крупнейшей в регионе, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные консалтинговой компании Everstream Analytics (EA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рейн считается самым важным водным торговым путем в Европе, опережая по значимости другие крупные реки региона - Дунай и Эльбу. В результате критического обмеления может замедлиться транспортировка ряда грузов, включая уголь, нефть, химикаты, металлы, сельскохозяйственную продукцию и другие категории.

С середины мая уровень воды в критической точке возле города Кауб, расположенного в земле Рейнланд-Пфальц в юго-западной части страны, упал до самого низкого значения за последние 30 лет. Маловодье сделает невозможным перевозку в прежних объемах. К настоящему времени максимальная загруженность барж резко сократилась и составляет лишь 40 процентов от уровня двухнедельной давности.