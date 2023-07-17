Назван возможный кандидат на пост министра обороны Британии

Заместитель главы МВД Великобритании Том Тугендхат может стать новым министром обороны Соединенного Королевства.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ряд членов правящей Консервативной партии видят в Тугендхате "естественного преемника" Бена Уоллеса. "Серьезные времена требуют серьезного лидера. Того, кто понимает сложность военного дела и геополитику конкуренции среди великих держав", - подчеркнул один из депутатов-тори. По его словам, Тугендхат имеет боевой опыт, что "необходимо, учитывая текущий конфликт в Украине".