Индия подсадила африканские страны на кредитную иглу

За последнее время правительство Индии резко нарастило объемы кредитования африканских стран, став одним из важнейших финансовых доноров региона наряду с Китаем. В общей сложности индийские власти выдали 42 государствам процентные займы на сумму около 32 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные управляющего директора Экспортно-импортного банка Индии Харши Бангари, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Африка стала вторым по величине получателем кредитной помощи от Индии. Резкое наращивание объемов предоставляемых займов было обусловлено рядом факторов, включая стремление посоперничать с Китаем за обладание природными ресурсами.

По словам Бангари, за последнее время Нью-Дели добился существенного прогресса в конкуренции с Пекином. Южноазиатская страна открыла в общей сложности 195 кредитных линий для реализации проектов в здравоохранении, сельском хозяйстве и других секторах на сумму около 12 миллиардов долларов, которыми воспользовались ряд африканских стран. При этом азиатские государства получили от Индии в три раза меньше финансовой помощи за последнее десятилетие.

Несмотря на наращивание кредитования Индией африканских стран, Нью-Дели продолжает существенно отставать от Китая. Согласно данным Центра политики глобального развития Бостонского университета, только в период с 2010 по 2020 год Пекин обязался предоставить займы на 134,6 миллиарда долларов, что почти в 11 раз больше предлагаемой помощи со стороны Нью-Дели.