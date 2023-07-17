Токаев посетит Саудовскую Аравию

В рамках этого мероприятия также запланирован ряд двусторонних встреч.

Согласно информации от Акорды, Токаев примет участие в саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Королевство Саудовская Аравия с рабочим визитом 18-19 июля 2023 года, сообщает Day.Az .

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