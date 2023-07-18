Расследование краха одного из крупнейших банков решили засекретить
Парламентская комиссия Швейцарии решила засекретить итоги своего расследования краха Credit Suisse. Однако в случае с обрушением акций второго крупнейшего банка страны документы не попадут в публичный доступ не 30, а 50 лет, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Президент Швейцарского исторического общества Саша Цала выступила против такого долгого сокрытия сведений. По ее мнению, доступ к файлам CS будет бесценным для исследователей банковского кризиса. В парламенте при этом считают, что разглашение данных несет негативные последствия для Швейцарии и ее статуса мирового финансового центра, а также наносит ущерб авторитету комиссии.
Проблемы у Credit Suisse начались в феврале. В 2022 году банк столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности и за четвертый квартал получил рекордный чистый убыток в 1,5 миллиарда долларов. После краха американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital за один день,15 марта стоимость акций швейцарского банка обрушились до исторического минимума в 1,55 швейцарского франка (минус 30,8 процента). Ситуацию усугубил отказ крупнейшего акционера организации, Saudi National Bank, выкупать ценные бумаги банка.
Credit Suisse пытался справиться с проблемами самостоятельно и обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии (SNB) и Швейцарскому управлению по надзору за финансовыми рынками (FINMA) за кредитом. Однако кризис потребовал более радикальных решений, и в результате банк 19 марта поглотила группа UBS, которая готовилась к этому три года. Сумма сделки составила три миллиарда франков (3,24 миллиарда долларов). Чтобы помочь UBS успешно пройти поглощение, швейцарский ЦБ пообещал выделить ему 100 миллиардов франков (108 миллиардов долларов)
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