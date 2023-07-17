https://news.day.az/world/1581804.html В Китае рассказали о планах на зерновую сделку
В Китае рассказали о планах на зерновую сделку
Китай надеется, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю будет и далее осуществляться в полном объеме.
Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности", - сказала она.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре