В Китае рассказали о планах на зерновую сделку

Китай надеется, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю будет и далее осуществляться в полном объеме.

Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности", - сказала она.