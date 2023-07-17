https://news.day.az/world/1581830.html Зерновой сделки больше не существует
Зерновой сделки больше не существует
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие, и часть договоренностей, касающаяся России, по зерновой сделке не была выполнена, сообщает Day.Az.
Срок действия этих договоренностей истекает 17 июля, и, по словам Пескова, часть, касающаяся России, не выполнена. В связи с этим ее действие прекращается.
Песков отметил, что Москва намерена немедленно возобновить реализацию черноморских договоренностей после выполнения российской части зерновой сделки.
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