В России сообщили об атаках надводных беспилотников на Крымский мост
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Информационный центр Национального антитеррористического комитета РФ (НАК) сообщил, что два надводных беспилотных аппарата совершили атаку на Крымский мост, передает Day.Az.

Согласно данным НАК, в 03:05 беспилотники напали на мост. В результате инцидента дорожное полотно моста получило повреждения.

НАК также сообщил, что два человека погибли, а один ребенок получил ранения.

Следственный комитет начал расследование по факту. На месте происшествия работают экстренные службы, а правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия.