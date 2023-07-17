Сколько зерна было транспортировано в рамках зерновой сделки?
В рамках Черноморской зерновой инициативы, заключенной 22 июля 2022 года при посредничестве Турции и ООН, из портов Украины экспортировано около 33 млн тонн агропродукции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, с 1 августа по Черному морю следовало более 1000 судов с агропродукцией.
40 процентов перевезенной по зерновому коридору продукции было доставлено в Европу, 30 процентов в Азию, 13 процентов в Турцию, 12 процентов в Африку и 5 процентов на Ближний Восток.
22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.
Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.
Соглашение, которое реализуется при координации Турции, направлено на урегулирование мирового продовольственного кризиса.
Первое судно с зерном отбыло из Одесского порта Украины 1 августа 2022 года.
Ранее мы писали о том, что зерновой сделки больше не существует.
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