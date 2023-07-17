ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия России в зерновой сделке

Уведомление России о приостановке участия в зерновой сделке получено представителями ООН в Стамбуле.

Об этом сообщил в понедельник ТАСС местный сотрудник всемирной организации, передает Day.Az.

"Официальная реакция на это решение последует из ООН позже. Пока могу подтвердить, что такая информация в Стамбуле ООН получена", - отметил он.