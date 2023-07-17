https://news.day.az/world/1581855.html ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия России в зерновой сделке
ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия России в зерновой сделке
Уведомление России о приостановке участия в зерновой сделке получено представителями ООН в Стамбуле.
Об этом сообщил в понедельник ТАСС местный сотрудник всемирной организации, передает Day.Az.
"Официальная реакция на это решение последует из ООН позже. Пока могу подтвердить, что такая информация в Стамбуле ООН получена", - отметил он.
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